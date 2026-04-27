27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел реализацию программы «Самарское долголетие»
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве

27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение: в отдельных районах ожидались дожди, гроза, град и сильный ветер с порывами до 27 м/с. «Объявлен оранжевый уровень опасности утром и днем 27 апреля. Главным управлением МЧС России по Самарской области было организовано оповещение населения об ухудшении погодных условий», – прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

«Вчера и сегодня погода стала причиной ряда происшествий: повреждения линий электропередач, кровель зданий, падения деревьев», – отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона сообщил, что в результате падения дерева в Куйбышевском районе Самары в сквере «Дубовая роща» на улице Нижнегородской пострадали две несовершеннолетние девочки. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Вячеслав Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка. «Разделяем горе, окажем всю необходимую помощь и поддержку, – сказал губернатор. – Это трагедия. В ее обстоятельствах разберутся следственные органы».

Руководитель области также сообщил, что в Тольятти в результате падения остановки пострадала женщина – она госпитализирована.

На оперативном совещании о состоянии пострадавших доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. По его словам, девочка в состоянии средней степени тяжести находится в травматологическом отделении специализированного медицинского учреждения. Организованы телемедицинские консультации с экспертами из федерального центра. Женщина, получившая травмы в Тольятти, находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное. «Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Держим ситуацию на контроле», – прокомментировал Андрей Орлов.

Губернатор поручил главам муниципальных образований, работающим в режиме повышенной готовности, сделать все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

«Вопросы обеспечения безопасности в регионе – наш абсолютный приоритет. Сейчас мы реагируем на погодные условия. Прошу всех глав максимально отработать и вопросы межведомственного взаимодействия, и самое главное – информирования населения. Здесь не может быть слишком много мер», – заключил губернатор.

 

28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017». Общество
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона. Политика
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел реализацию программы «Самарское долголетие»
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское... Политика
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
