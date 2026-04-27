«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение: в отдельных районах ожидались дожди, гроза, град и сильный ветер с порывами до 27 м/с. «Объявлен оранжевый уровень опасности утром и днем 27 апреля. Главным управлением МЧС России по Самарской области было организовано оповещение населения об ухудшении погодных условий», – прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

«Вчера и сегодня погода стала причиной ряда происшествий: повреждения линий электропередач, кровель зданий, падения деревьев», – отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона сообщил, что в результате падения дерева в Куйбышевском районе Самары в сквере «Дубовая роща» на улице Нижнегородской пострадали две несовершеннолетние девочки. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Вячеслав Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка. «Разделяем горе, окажем всю необходимую помощь и поддержку, – сказал губернатор. – Это трагедия. В ее обстоятельствах разберутся следственные органы».

Руководитель области также сообщил, что в Тольятти в результате падения остановки пострадала женщина – она госпитализирована.

На оперативном совещании о состоянии пострадавших доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. По его словам, девочка в состоянии средней степени тяжести находится в травматологическом отделении специализированного медицинского учреждения. Организованы телемедицинские консультации с экспертами из федерального центра. Женщина, получившая травмы в Тольятти, находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное. «Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Держим ситуацию на контроле», – прокомментировал Андрей Орлов.

Губернатор поручил главам муниципальных образований, работающим в режиме повышенной готовности, сделать все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

«Вопросы обеспечения безопасности в регионе – наш абсолютный приоритет. Сейчас мы реагируем на погодные условия. Прошу всех глав максимально отработать и вопросы межведомственного взаимодействия, и самое главное – информирования населения. Здесь не может быть слишком много мер», – заключил губернатор.