ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю

С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.

Наибольшее количество пожаров произошло в городских округах
Самара – (22) и Тольятти – (7), муниципальных районах Волжский – (7),
Ставропольский – (4) и Красноярский – (3) пожара.

20 апреля горел частный жилой дом в н.п. Старая Бинарадка Красноярского района. Пожар ликвидирован на площади 225 кв.м. В результате погиб мужчина 1966 г.р.

24 апреля произошел пожар в частном жилом доме в н.п. Выползово, Волжского района. Пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. Погибла женщина 1949 г.р.

В обоих случаях предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

Природные пожары

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло
6 пожаров на общей площади менее 1 гектаров. Пожары ликвидированы.

Паводковая обстановка

От воды освободились 50 приусадебных участков. На сегодняшний день остаются подтопленными 71 приусадебный участок и 1 участок автомобильной дороги (58 – СНТ «Гидромеханизатор»,
11 – СНТ «Вишенка», 2 – СНТ «Шлюзовик») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти и 1 участок дороги, ведущей к городскому пляжу в н.п. Гранный г.о. Новокуйбышевск).

Выезды на ДТП

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 31 раз.

МЧС России настоятельно рекомендует:

следите за состоянием электропроводки, доверяйте ее ремонт профессионалам;
не оставляйте тлеющую сигарету без присмотра;
не курите в состоянии алкогольного опьянения;
не оставляйте электроприборы включенными без присмотра;
не поджигайте мусор и сухую траву.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

