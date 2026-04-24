Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Локомотива".
Развлекательная программа на игре "Крылья Советов" – "Локомотив"
На ул. Революционной/Печерской специалисты распилили и убрали упавшее на дорогу дерево
На ул. Революционной/Печерской в Самаре на дорогу упало дерево
Температура воздуха 25 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
25 апреля в регионе дождь и мокрый снег, до +9°С
В этом году пожарной охране России исполняется 377 лет. Ветераны службы и действующие сотрудники традиционно чтят память своих товарищей.
В Софийском соборе Самары отслужили молебен в память о погибших огнеборцах
В Удмуртии с 18 по 25 апреля проходит суперфинал всероссийских соревнований по баскетболу - Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Юноши из Новокуйбышевска - бронзовые призеры чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
 24 апреля 2026 года в Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Три награды Фестиваля «Театральное Приволжье» вручены юным театралам региона
С 24 по 26 апреля в Самарской области пройдут широкомасштабные профилактические рейды, направленные на предупреждение и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств.
С 24 по 26 апреля в регионе пройдут широкомасштабные профилактические рейды
На сцене Самарского театра кукол прошла долгожданная премьера спектакля «Страшная-престрашная тайна, или Подарок для друга».
В Самарском театре кукол прошла премьера спектакля «Страшная-престрашная тайна, или Подарок для друга»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Софийском соборе Самары отслужили молебен в память о погибших огнеборцах

160
В этом году пожарной охране России исполняется 377 лет. Ветераны службы и действующие сотрудники традиционно чтят память своих товарищей.

Тушение пожаров — это их работа, и каждый год они спасают сотни людей. В этом году пожарной охране России исполняется 377 лет. Ветераны службы и действующие сотрудники традиционно чтят память своих товарищей. В Софийском соборе Самары отслужили молебен в память о погибших огнеборцах.

«Ваш труд направлен на благо людей, и именно поэтому защита в чрезвычайных ситуациях для вас имеет первостепенное значение. Ежедневно совершая подвиг, вы помогаете тем, кто оказался в беде и не может справиться самостоятельно. Вы – те, кто первыми приходит на помощь. Пусть Божья помощь сопутствует вам в этом нелегком деле спасения жизней», — пожелал иерей.

Память о героях живет в их сердцах. В знак уважения к тем, кто посвятил жизнь борьбе с огнем и спасению людей, сотрудники пожарной охраны возложили цветы к монументу в память о своих наставниках и героях.

Возлагая цветы начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин сказал, что нельзя забывать тех, кто заложил основы пожарной охраны, кто создавал эту службу в Самарской области, кто превратил ее в то, что мы видим сегодня, и кто, рискуя своей жизнью, спасал людей и территории от огня. 

Для них борьба с огненной стихией — это дело чести и долга. Многие из них стали посмертными героями. За годы своей работы они ликвидировали тысячи техногенных аварий. Их самоотверженность и мужество навсегда останутся в памяти пожарных.

В ходе мероприятий сотрудники и ветераны почтили память бывшего начальника управления государственной противопожарной службы Самарской области полковника внутренней службы Анатолия Константиновича Карпова. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В период активности клещей следует быть максимально осторожными во время прогулок и соблюдать основные правила безопасности.
20 апреля 2026, 14:11
МЧС СО: остерегайтесь клeщей
20 апреля 2026, 14:11
605
По состоянию на 16.00 17.04.2026 на территории Самарской области произошло подтопление 88 дачных участков (78 - СНТ «Гидромеханизатор», 10 - СНТ «Вишенка») на полуострове Копылово в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 
17 апреля 2026, 19:25
В Самаре состоялся захватывающий хоккейный турнир "Кубок силовых структур" среди силовых ведомств Самарской области.
14 апреля 2026, 22:21
1731
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
314
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
384
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
309
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
373
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
978
Весь список