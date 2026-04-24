Тушение пожаров — это их работа, и каждый год они спасают сотни людей. В этом году пожарной охране России исполняется 377 лет. Ветераны службы и действующие сотрудники традиционно чтят память своих товарищей. В Софийском соборе Самары отслужили молебен в память о погибших огнеборцах.

«Ваш труд направлен на благо людей, и именно поэтому защита в чрезвычайных ситуациях для вас имеет первостепенное значение. Ежедневно совершая подвиг, вы помогаете тем, кто оказался в беде и не может справиться самостоятельно. Вы – те, кто первыми приходит на помощь. Пусть Божья помощь сопутствует вам в этом нелегком деле спасения жизней», — пожелал иерей.

Память о героях живет в их сердцах. В знак уважения к тем, кто посвятил жизнь борьбе с огнем и спасению людей, сотрудники пожарной охраны возложили цветы к монументу в память о своих наставниках и героях.

Возлагая цветы начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин сказал, что нельзя забывать тех, кто заложил основы пожарной охраны, кто создавал эту службу в Самарской области, кто превратил ее в то, что мы видим сегодня, и кто, рискуя своей жизнью, спасал людей и территории от огня.

Для них борьба с огненной стихией — это дело чести и долга. Многие из них стали посмертными героями. За годы своей работы они ликвидировали тысячи техногенных аварий. Их самоотверженность и мужество навсегда останутся в памяти пожарных.

В ходе мероприятий сотрудники и ветераны почтили память бывшего начальника управления государственной противопожарной службы Самарской области полковника внутренней службы Анатолия Константиновича Карпова. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

