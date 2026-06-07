В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 

4-5 июля уютный дворик котокафе снова наполнится творчеством, тёплыми встречами и добрыми делами, открыт набор участников ярмарки!

Если у вас есть собственный бренд, мастерская или авторский проект - организаторы будут рады познакомиться и увидеть ваши работы на Котофесте.

Это не просто ярмарка. Это событие, которое помогает подопечным приюта «Надежда». Часть средств, собранных во время фестиваля, будет направлена на помощь животным!

Особенно ждут:

• авторские изделия и хендмейд;

• локальные бренды;

• товары с котиками;

• проекты, которым близка тема заботы о животных.

Подать заявку на участие:

+7 (927) 651-21-95 или в личные сообщения

Количество мест ограничено.

Набор мастеров уже открыт!