В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 

4-5 июля уютный дворик котокафе снова наполнится творчеством, тёплыми встречами и добрыми делами, открыт набор участников ярмарки!
Если у вас есть собственный бренд, мастерская или авторский проект - организаторы будут рады познакомиться и увидеть ваши работы на Котофесте.
Это не просто ярмарка. Это событие, которое помогает подопечным приюта «Надежда». Часть средств, собранных во время фестиваля, будет направлена на помощь животным!
Особенно ждут:
• авторские изделия и хендмейд;
• локальные бренды;
• товары с котиками;
• проекты, которым близка тема заботы о животных.
Подать заявку на участие:
+7 (927) 651-21-95 или в личные сообщения
Количество мест ограничено.
Набор мастеров уже открыт!