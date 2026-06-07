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В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
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В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 

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В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 

 

4-5 июля уютный дворик котокафе снова наполнится творчеством, тёплыми встречами и добрыми делами, открыт набор участников ярмарки!

Если у вас есть собственный бренд, мастерская или авторский проект - организаторы будут рады познакомиться и увидеть ваши работы на Котофесте.

Это не просто ярмарка. Это событие, которое помогает подопечным приюта «Надежда». Часть средств, собранных во время фестиваля, будет направлена на помощь животным!

Особенно ждут:
• авторские изделия и хендмейд;
• локальные бренды;
• товары с котиками;
• проекты, которым близка тема заботы о животных.

Подать заявку на участие:
 +7 (927) 651-21-95 или в личные сообщения

Количество мест ограничено.

Набор мастеров уже открыт!

Теги: Мероприятия

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