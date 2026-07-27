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Полицейские и общественники региона напомнили детям правила безопасного отдыха у воды

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В Приволжском районе полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Безопасный водоём» на официальном пляже села Приволжье.

Полицейские Самарской области и общественники напомнили детям правила безопасного отдыха у воды.
В Приволжском районе в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОМВД России по Приволжскому району совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым провели профилактическое мероприятие «Безопасный водоём» на официальном пляже села Приволжье.

Полицейские и общественник рассказали детям об основных правилах безопасного поведения у воды. Ребятам напомнили, что отдыхать и купаться несовершеннолетние должны только под присмотром взрослых, посещать следует исключительно оборудованные пляжи. Организаторы встречи также разъяснили, почему опасно заплывать за буйки, приближаться к зоне движения маломерных судов, нырять в незнакомых местах и устраивать игры, которые могут привести к несчастным случаям.

Особое внимание участники мероприятия уделили личной ответственности за соблюдение правил безопасности, подчеркнув, что осторожное поведение у водоёмов помогает сохранить здоровье и жизнь.
В завершение встречи детям вручили тематические памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и пожелали безопасного летнего отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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