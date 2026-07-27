Вячеслав Федорищев поздравил работников МФЦ с профессиональным праздником

Уважаемые работники многофункциональных центров!

Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник. 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который заложил правовую основу для создания системы МФЦ.

С тех пор ваша работа — неотъемлемая часть современной системы государственного управления, которая обеспечивает прозрачность и доступность административных процедур по принципу единого окна.

Благодаря вашим усилиям миллионы жителей нашего региона быстро, удобно и качественно решают сотни вопросов — от оформления паспорта до регистрации недвижимости и получения социальных выплат.

От всего сердца благодарю вас за неустанный труд, опыт, компетентность преданность делу, терпение, заботу о наших гражданах и искреннее желание им помочь! Это очень ценно для развития Самарской области, повышения ее благосостояния.

Особенно признателен вам за ту значимую роль, которую вы выполняете в работе по поддержке участников СВО и их близких. Проявляете чуткость и внимание к вопросам, с которыми они обратились, помогаете получить комплексную поддержку.

Друзья! Важно, что год от года многофункциональные центры нашего региона развиваются, а вы, стремясь сделать жизнь наших граждан еще более комфортной, не перестаете совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции. Уверен, что вместе мы продолжим активно трудиться на благо Самарской области!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутых результатов, а благодарность людей станет лучшей наградой за ваш труд!