Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»

В стенах монастыря прошёл удивительный по своей теплоте и искренности концерт «Голос сердца» для семей участников специальной военной операции. Это был не просто музыкальный вечер — это была встреча душ, где музыка стала мостом между сердцами людей.

Дуэт из Дома культуры села Жигули — Анна Франк и Елена Сайгушинская — создал неповторимую атмосферу камерного уюта. Под аккомпанемент акустической гитары звучали лирические и духовные песни, наполненные глубоким смыслом: любви к Родине, вере и

человеческих чувствах. Каждая нота, каждый аккорд отзывались в сердцах слушателей особой мелодией — мелодией надежды, веры и благодарности.

Особую душевность вечеру добавил мастер-класс от Светланы Бакшеевой из села Александровка, Ставропольского района.

Искусная мастерица провела занятие по созданию ангелов — символа небесной защиты и духовного покровительства.

Выступления творческих коллектив региона запланированы на весь период проведения пилотной духовной смены для семей бойцов СВО. Программа, рассчитанная на 14 дней, включает индивидуальные и групповые беседы со священниками, участие в богослужениях и таинствах, а также психологическую поддержку и творческие занятия.

Фото: минкульт СО