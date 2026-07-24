Я нашел ошибку
Главные новости:
На пляже Загородного парка Самары появился новый деревянный настил. Это ручная работа специалистов Ставропольского лесного управления.
Спускаться к воде стало комфортнее: на пляже Загородного парка появился новый деревянный настил
Температура воздуха ночью +18, +23°С, днем +30, +35°С.
25 июля в регионе без осадков, до +35°С
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», о которых сообщил в своем канале в МАХ.
Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
В стенах монастыря прошёл удивительный по своей теплоте и искренности концерт «Голос сердца» для семей участников специальной военной операции.
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
30 июля в 19:00 в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары".
В культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары"
Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».
Александр Живайкин: вдовы и ветераны СВО получат новые права и поддержку
Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлён до конца суток 28 июля. Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.
В Самаре продлен срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году

177
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

На этой неделе на базе поликлиники Сызранской больницы прошел второй этап углубленной диспансеризации участников СВО. Обследование прошли 26 бойцов. На протяжении всего визита с пациентом находился личный сопровождающий - медицинский работник.

Все ветераны были осмотрены 10 профильными специалистами. Такой комплексный подход позволяет не только оценить текущее состояние здоровья, но и своевременно выявить возможные последствия перенесенных нагрузок.

«Мы подходим к каждому ветерану индивидуально. Задача этого этапа - не просто провести осмотр, а составить ясную картину здоровья человека, чтобы в дальнейшем при необходимости оперативно подключить реабилитационные программы или направить на дополнительную диагностику. Важно, чтобы никто не остался без внимания», - отметила заведующая отделением общей врачебной практики Инна Емакаева.

Один из бойцов, Денис Коробов, поделился впечатлениями:

«Очень удобно все организовали. Заранее позвонили, пригласили, напомнили. За мной приехали - прямо от дома на машине довезли. У входа уже ждали, встретили, сразу провели по всем врачам. Пройти всех специалистов за один визит - это огромный плюс. Такая забота заряжает позитивом и верой в себя, понимаешь, что ты не один».

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации, а также санаторно-курортному лечению. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

«Возвращение к мирной жизни для каждого бойца — это тоже серьёзный вызов. В Самарской области сейчас отстраивается эта система, она должна работать четко, без сбоев. Диспансеризация организована так, чтобы боец чувствовал заботу на каждом этапе: от приглашения до личного сопровождения в медучреждении. Комплексный осмотр узких специалистов позволяет зафиксировать текущее состояние, а затем увидеть полную картину и сразу определить маршрут реабилитации — амбулаторное лечение, стационар или санаторно-курортное восстановление. Такое внимание очень важно бойцам, вернувшимся после СВО.

Мы должны быть уверены: каждый, кто с оружием в руках защищал страну, получит всю необходимую поддержку. И наша общая задача — сделать так, чтобы ни один ветеран не остался без помощи. Система работает, и мы будем её совершенствовать дальше», - отметил Рамис Терегулов, помощник губернатора Самарской области, участник СВО.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга.
24 июля 2026, 16:45
Онкологи Самары рассказали о современных методах борьбы с опухолями головного мозга
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга. Здравоохранение
228
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизн".
24 июля 2026, 14:25
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно,... Здравоохранение
274
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона.
23 июля 2026, 17:29
Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских... Здравоохранение
753
Здравоохранение
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
24 июля 2026  18:29
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
177
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга.
24 июля 2026  16:45
Онкологи Самары рассказали о современных методах борьбы с опухолями головного мозга
234
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита:
24 июля 2026  14:25
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
277
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона.
23 июля 2026  17:29
Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты
755
Врач анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Екатерина Василева:
23 июля 2026  15:10
Первая помощь при инсульте: рекомендации врача Тольяттинской станции скорой медицинской помощи
774
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
23 июля 2026  14:29
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
735
Работы по ремонту в  Самарской больнице №6 начались в начале июня 2026 года, завершить планируется в октябре текущего года.
22 июля 2026  14:56
В Самарской больнице №6 началось обновление отделения узких специалистов
911
Капитальный ремонт второго кардиологического отделения, расположенного на улице Теннисной в Самаре, проведен благодаря средствам областного бюджета.
21 июля 2026  20:45
В Самарском кардиодиспансере открылось обновленное отделение после ремонта
946
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков::
21 июля 2026  16:28
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
975
Минздрав России обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи
21 июля 2026  12:16
Минздрав России обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи
803
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
278
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
344
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
850
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
418
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
560
Весь список