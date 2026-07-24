В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе пяти медучреждений - в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

На этой неделе на базе поликлиники Сызранской больницы прошел второй этап углубленной диспансеризации участников СВО. Обследование прошли 26 бойцов. На протяжении всего визита с пациентом находился личный сопровождающий - медицинский работник.

Все ветераны были осмотрены 10 профильными специалистами. Такой комплексный подход позволяет не только оценить текущее состояние здоровья, но и своевременно выявить возможные последствия перенесенных нагрузок.

«Мы подходим к каждому ветерану индивидуально. Задача этого этапа - не просто провести осмотр, а составить ясную картину здоровья человека, чтобы в дальнейшем при необходимости оперативно подключить реабилитационные программы или направить на дополнительную диагностику. Важно, чтобы никто не остался без внимания», - отметила заведующая отделением общей врачебной практики Инна Емакаева.

Один из бойцов, Денис Коробов, поделился впечатлениями:

«Очень удобно все организовали. Заранее позвонили, пригласили, напомнили. За мной приехали - прямо от дома на машине довезли. У входа уже ждали, встретили, сразу провели по всем врачам. Пройти всех специалистов за один визит - это огромный плюс. Такая забота заряжает позитивом и верой в себя, понимаешь, что ты не один».

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации, а также санаторно-курортному лечению. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

«Возвращение к мирной жизни для каждого бойца — это тоже серьёзный вызов. В Самарской области сейчас отстраивается эта система, она должна работать четко, без сбоев. Диспансеризация организована так, чтобы боец чувствовал заботу на каждом этапе: от приглашения до личного сопровождения в медучреждении. Комплексный осмотр узких специалистов позволяет зафиксировать текущее состояние, а затем увидеть полную картину и сразу определить маршрут реабилитации — амбулаторное лечение, стационар или санаторно-курортное восстановление. Такое внимание очень важно бойцам, вернувшимся после СВО.

Мы должны быть уверены: каждый, кто с оружием в руках защищал страну, получит всю необходимую поддержку. И наша общая задача — сделать так, чтобы ни один ветеран не остался без помощи. Система работает, и мы будем её совершенствовать дальше», - отметил Рамис Терегулов, помощник губернатора Самарской области, участник СВО.

Фото: минздрав СО