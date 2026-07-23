Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты

В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона. Главная цель встречи - выработать современную стратегию управления сестринской деятельностью и создать надежную систему подготовки, подбора и закрепления кадров.

Ключевыми темами совещания стали повышение престижа профессии, важность наставничества для удержания молодых кадров и роль руководителей среднего медперсонала в мотивации сотрудников для обеспечения качественной медицинской помощи.

Андрей Орлов отметил сильные стороны самарской школы специалистов среднего звена.

"В последнее время мы меняем многие направления и развиваем именно образовательную часть. В этом плане сестринская служба всегда хорошо откликается на все новое. Но наша с вами задача — сохранить традиции и совершенствовать работу дальше", - подчеркнул министр.

Особое внимание уделили вопросам наставничества.

"Необходимо проработать систему наставничества,чтобы она помогала не только адаптироваться молодым специалистам, но и закреплять их, мотивировать на дальнейшее взаимодействие. И здесь большая роль отведена главным медицинским сестрам. Я встречаюсь со студентами колледжей, общаюсь с ними, вижу, как у них горят глаза и есть желание работать. И им важны поддержка наставников и правильные коммуникации в коллективе", - отметил Андрей Орлов.

Как рассказала главный внештатный специалист по среднему медицинскому и фармацевтическому образованию, директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, в рамках реализации региональной программы «Профессионалитет» специалисты переходят к обучению, максимально ориентированному на конкретные запросы работодателей:

"Студенты получают именно те практические навыки, которые необходимы в современных реалиях учреждений. Это позволяет им быстро и безболезненно интегрироваться в рабочие процессы».

С докладами также выступили Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп и главный внештатный специалист министерства по управлению сестринской деятельностью Лариса Карасева.

Для привлечения и закрепления кадров в Самарской области реализуется комплекс мероприятий. Работа проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также при поддержке регионального Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото: минздрав СО