Координаторы режима охраны памятника природы «Рачейские скалы» пресекли ралли рейд квадроциклистов, которые считают для себя возможным нарушать правила посещения особо охраняемых природных территорий.

Нарушение режима влечет административную ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ. Ранее экологический надзор получил материалы по 16 транспортным средствам, которые нарушили правила. Направлены запросы в полицию, чтобы установить собственников и привлечь к административной ответственности, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО