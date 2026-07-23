В Самарской области директор организации подозревается в уклонения от уплаты налогов на сумму более 250 млн рублей

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере2.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области.

По данным следствия, в период с 2021 года по 2024 год фигурант умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет, посредством неправомерного применения вычетов, заявленных на основании счетов-фактур, содержащих недостоверные данные по контрагентам. Кроме того, в состав расходов по налогу на прибыль организации были неправомерно включены стоимости затрат на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно комплектующих и бывшего в употреблении оборудования.

В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи на сумму более 251 млн. Требования налогового органа об уплате платежей руководителем организации до настоящего времени не исполнены.

В связи с тем, что фигурант от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. В рамках расследования уголовного дела следствием изучены материалы проверки налогового органа, изъяты необходимые документы и выписки, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием предприняты меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.