С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек

С начала купального сезона на водных объектах произошло 24 происшествия, в результате которых погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек.

Так, 20 июля из реки Волга в районе острова Поджабный извлекли тело погибшей 81-летней женщины.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

Не ныряй в незнакомых местах.

Купайся на пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.

Внимательно следи за поведением детей на пляже. Не оставляй их без присмотра.

Не купайся в водоемах в нетрезвом состоянии.

Не заплывай далеко от берега - рассчитывай силы на обратный путь.

Старайся не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

Не купайся в одиночку и в темное время суток.