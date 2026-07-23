С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек

С начала купального сезона на водных объектах произошло 24 происшествия, в результате которых погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек.
Так, 20 июля из реки Волга в районе острова Поджабный извлекли тело погибшей 81-летней женщины.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:
Не ныряй в незнакомых местах.
Купайся на пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.
Внимательно следи за поведением детей на пляже. Не оставляй их без присмотра.
Не купайся в водоемах в нетрезвом состоянии.
Не заплывай далеко от берега - рассчитывай силы на обратный путь.
Старайся не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
Не купайся в одиночку и в темное время суток.