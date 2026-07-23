Дмитрий Медведев: В новую Народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

«Единая Россия» превзошла показатель 2021 года по числу предложений в новую Народную программу, подчеркнул Председатель «Единой России» на заседании Экспертного совета.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Дмитрий Медведев.

Один из вызовов, ответ на который даст Народная программа, — обеспечение безопасности Отечества и поддержка тех, кто самоотверженно приближает победу над врагом.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Председатель партии.

По его словам, также «Единая Россия» продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Экспертная подготовка Народной программы «Единой России» позволяет сохранить её главную ценность — голос народа России, акцентировал он.

В ходе заседания участники озвучили свои предложения в новую Народную программу.

В частности, председатель партийной комиссии по здравоохранению, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко представил инициативы в здравоохранении — дальнейшее развитие первичной медицинской помощи: увеличение числа ФАПов и амбулаторий.

Также, по его словам, важно заниматься развитием специальности «врач общей практики».

Ещё один блок касается изменения подхода граждан к своему здоровью — переход к профилактической медицине. Отдельное внимание стоит уделить детям с сахарным диабетом первого типа.

Пятое предложение касается внедрение в сферу здравоохранения искусственного интеллекта. Эту задачу он предложил включить в Народную программу как «одно из ключевых условий технологического суверенитета российского здравоохранения».

Академик РАН Андрей Каприн предложил усилить роль профессиональных и общественных медицинских объединений, включая ассоциации врачей, медицинских сестёр и пациентские организации, в развитии системы здравоохранения.

Также он выступил за развитие персонализированной медицины, целевых скринингов и профилактических программ, которые позволят эффективнее выявлять риски заболеваний и предотвращать их развитие; совершенствование медицинской реабилитации, включая развитие бионических протезов, нейроимплантов и роботизированных систем протезирования с обратной связью для повышения качества жизни пациентов.

Кроме того, Андрей Каприн предложил продолжить цифровизацию здравоохранения, развивать телемедицинские консультации, использование искусственного интеллекта под контролем специалистов, а также внедрение носимых устройств и цифровых сервисов для раннего выявления заболеваний.

Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв предложил усилить внимание к развитию городов с населением от 50 до 80 тысяч человек, созданию комфортной среды и взаимодействию предприятий с муниципалитетами в решении социальных вопросов.

Также глава «Росатома» выступил за переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора для укрепления логистического и транспортного суверенитета страны, а также за создание условий для вхождения России в число крупнейших мировых логистических игроков.

Ещё одной инициативой стало развитие мобильной малой энергетики для удалённых территорий, включая создание дополнительных источников зелёной энергии и использование накопителей энергии.

Заместитель гендиректора ГК «Ростех» Дмитрий Леликов предложил закрепить в программном документе меры по обеспечению бесперебойных поставок вооружений и выполнению государственного оборонного заказа, а также развитию аналитической, экспертной и законотворческой работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ещё одним направлением стало усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, включая развитие систем ПВО, защиту критической инфраструктуры и совершенствование технологий ответного реагирования.

Кроме того, Дмитрий Леликов предложил включить в Народную программу меры по развитию инженерного образования, созданию инженерных классов, кружков и технопарков для школьников, а также предусмотреть поддержку стратегических предприятий, которые помогают сотрудникам улучшать жилищные условия.

По мнению гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, необходимо создавать условия для внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия, чтобы туда приходил бизнес. Она предложила провести ревизию ОКН федерального и регионального значения и привести к единому стандарту представление информации о таких объектах для предпринимателей.

Кроме того, нужно создать калькулятор финансовых и временных затрат для инвесторов. По её словам, важно, чтобы партия включила и совместно с регионами (прим. ред. — и такое поручение Президента есть) разработала региональные программы по вовлечению объектов культурного наследия, находящихся неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот, используя и федеральные программы льготного финансирования, и региональные программы: это субсидирование процентной ставки и ряд других программ.

Она отметила, что объекты культурного наследия могут быть включены в туристические маршруты, в развитие креативных индустрий. Важно также поддерживать общественные движения, когда жители участвуют в восстановлении объектов культурного наследия, вкладывая свои ресурсы в реставрацию и возвращение исторического наследия.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров представил инициативы по занятости выпускников, наставничеству и развитию студенческого спорта. Он предложил принять принять программу содействия занятости выпускников колледжей, создать образовательно-производственные центры на базе колледжей в каждом регионе, а также развивать систему наставничества на весь период обучения.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил расширить гарантированный спрос на продукцию и технологии отечественных производителей, а также усовершенствовать механизм льготных кредитов на инвестиции и научно-исследовательские цели.

Также он предложил закрепить для таких предпринимателей право на ошибку, прописав критерии отбора проектов и механизмы защиты от ответственности по объективным причинам.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева озвучила предложения по развитию городской среды, транспорта и социнфраструктуры. Среди инициатив — устранение дисбаланса между вводом жилья и социальных объектов, повышение доступности и безопасности общественного транспорта для пенсионеров и маломобильных групп, а также модернизация крупнейших вокзалов и привокзальных площадей.

Дмитрий Медведев предложения участников Экспертного совета поддержал, отметив, что все они будут детально проработаны для включения в новую Народную программу партии.

Комментируя итоги мероприятия, член Генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что сейчас уже отчётливо виден контур Народной программы партии.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — заключил он.

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нём утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы — это 600 человек, в том числе 76 участников СВО. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей. Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.

В первую пятёрку федерального предвыборного списка партии вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Также на первом этапе Съезда продолжили обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.