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В Тольятти будут судить серийного грабителя

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В Тольятти будут судить серийного грабителя

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1979 года рождения. Ранее неоднократно судимый мужчина признан виновным по ч. 1 и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Стороной обвинения представлены суду доказательства того, что в период с августа по октябрь 2025 года подсудимый совершал нападения на женщин на территории Центрального и Автозаводского районов г. Тольятти. Жертвами злоумышленника становились обладательницы золотых украшений. Он нападал на них на аллее возле образовательных учреждений, во дворе многоквартирного дома, в двух случаях нападения совершены днем на матерей, гуляющих с малолетними детьми в колясках. В ходе одного из нападений мужчина грубо вырвал серьгу, повредив потерпевшей мочку уха.

Похищенные украшения грабитель сбывал по заниженной стоимости, вырученные деньги тратил на личные нужды, мотивируя свои действия отсутствием постоянного источника дохода.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил виновному по совокупности преступлений наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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