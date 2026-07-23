Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обращает внимание работодателей на важные нюансы, связанные с выплатой заработной платы иностранным гражданам.
УФНС России по Самарской области разъясняет порядок выплаты зарплаты иностранным работникам
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года.
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
«Экопатриот» в Самаре передал вторую партию дронов бойцам СВО
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.07
EUR 89.6
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым

155
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым

Кинельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя пос. Алексеевка. Он признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица пройти освидетельствование на состояние опьянения).

Установлено, что мужчина в апреле 2026 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, употребив алкоголь, сел за руль мопеда «Хонда», однако вскоре был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. На законное требование инспектора пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением управления транспортными средствами на 2 года.

Также в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мопед, находившийся в собственности осужденного, конфискован в доход государства.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
201
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
257
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
259
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
537
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
548
Весь список