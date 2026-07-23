В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым

Кинельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя пос. Алексеевка. Он признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица пройти освидетельствование на состояние опьянения).

Установлено, что мужчина в апреле 2026 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, употребив алкоголь, сел за руль мопеда «Хонда», однако вскоре был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. На законное требование инспектора пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением управления транспортными средствами на 2 года.

Также в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мопед, находившийся в собственности осужденного, конфискован в доход государства.