В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2026» к сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

В ходе проверки полученных сведений, возле одного из домов в Автозаводском районе, полицейские в присутствии понятых на заднем сиденье транспортного средства, принадлежащего 38-летнему мужчине, обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, изъятое направили на экспертизу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному направление в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался. Сотрудники полиции за административное правонарушение, предусмотренное ст.6.9 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составили в отношении злоумышленника протокол и передали его в суд для рассмотрения по существу.

По заключению сотрудника Экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Тольятти, изъятым веществом является марихуана, массой около полкилограмма.

Установлено, что задержанный − безработный местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Мужчина пояснил оперативникам, что приобрел партию наркотика через сеть Интернет для дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как его задержали полицейские.

Следственным управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, а также разыскивают соучастников преступления.