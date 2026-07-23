Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области обращает внимание работодателей на важные нюансы, связанные с выплатой заработной платы иностранным гражданам.
УФНС России по Самарской области разъясняет порядок выплаты зарплаты иностранным работникам
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года.
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны
«Экопатриот» в Самаре передал вторую партию дронов бойцам СВО
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Тольятти будут судить серийного грабителя
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
В Кинеле суд конфисковал мопед у мужчины, который ехал нетрезвым
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.07
EUR 89.6
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны

147
В Тольятти полицейские предотвратили сбыт полкило марихуаны

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2026» к сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

В ходе проверки полученных сведений, возле одного из домов в Автозаводском районе, полицейские в присутствии понятых на заднем сиденье транспортного средства, принадлежащего 38-летнему мужчине,  обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, изъятое направили на экспертизу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному направление в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался. Сотрудники полиции за административное правонарушение, предусмотренное ст.6.9 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составили в отношении злоумышленника протокол и передали его в суд для рассмотрения по существу.

По заключению сотрудника Экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Тольятти, изъятым веществом является марихуана, массой около полкилограмма.

Установлено, что задержанный − безработный местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Мужчина пояснил оперативникам, что приобрел партию наркотика через сеть Интернет для дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как его задержали полицейские.

Следственным управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, а также разыскивают соучастников преступления.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
21 июля 2026, 11:01
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
По заключению Экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что в изъятом свёртке находился наркотик... Происшествия
479
В Самарской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в Ставропольском районе
20 июля 2026, 12:41
В Самарской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в Ставропольском районе
Во время оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 3,8 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование, а также свыше 300 литров прекурсоров,... Происшествия
679
Тольяттинца задержали за производство наркотических средств в особо крупном размере
20 июля 2026, 11:41
Тольяттинца задержали за производство наркотических средств в особо крупном размере
Установлено, что в мае 2026 года указанное лицо организовало на территории Ставропольского района Самарской области нарколабораторию. Криминал
754
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
201
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
257
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
259
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
537
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
548
Весь список