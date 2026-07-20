В Самарской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в Ставропольском районе

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в Ставропольском районе. По подозрению в незаконном производстве синтетических наркотиков задержан 22-летний житель Тольятти, передает пресс-служба силового ведомства.

По данным спецслужбы, молодой человек в мае 2026 года оборудовал лабораторию, где изготавливал запрещенные вещества для последующего сбыта на территории Самарской области.

Во время оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 3,8 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование, а также свыше 300 литров прекурсоров, используемых при производстве синтетических наркотиков.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере»).