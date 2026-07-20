Продолжается прием заявок на фестиваль современной этники народов России «Звук Евразии»

Оргкомитет Фестиваля современной этники народов России «Звук Евразии» объявил прием заявок на участие в проекте. Документы принимаются до 31 июля 2026 года включительно.

Фестиваль «Звук Евразии» – это еще одна возможность заявить о себе талантливым людям. К участию приглашаются сольные исполнители и музыкальные коллективы (не больше пяти человек), работающие в жанре современной этники и опирающиеся на традиционную культуру народов России. Возраст участников - от 18 до 50 лет, обязательное условие - гражданство Российской Федерации.

На конкурс принимаются песни собственного сочинения, опирающиеся на традиционный народно-интонационный материал, или традиционные песни разных народов России в собственной авторской аранжировке, исполненные на русском или национальном языке народов России в жанре «современная этника».

Необходимо прислать заполненные и заверенные подписью анкету и заявку. В заявке необходимо указать ссылки на две разные композиции по выбору участника, одна из них – актуальное (не старше 3-х лет) видео с концерта, вторая - аудио.

Участие в проекте бесплатное: для финалистов предусмотрена образовательная программа, обеспечиваются проезд и проживание.

«Звук Евразии» - творческая лаборатория, в которой артисты получают профессиональную поддержку от лучших специалистов отрасли и сценическую практику. Музыканты прослушают цикл лекций, примут участие в фотосессии и работе над музыкальным альбомом.

5 сентября в московском парке МУЗЕОН состоится гала-концерт фестиваля, приуроченный ко Дню языков народов России. На нем музыканты выступят перед несколькими тысячами зрителей.

Фестиваль современной этники народов России «Звук Евразии» проходит при поддержке Министерства культуры РФ. «Звук Евразии» входит в перечень мероприятий Года единства народов России.

Результаты конкурсного отбора будут объявлены после завершения приема заявок.

Подробная информация по ссылке: zvukevrazii.ru/