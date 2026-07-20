Более 2280 жителей Самары присоединились к городской акции по озеленению «Цветущий май»

Петунии и лилии, флоксы и множество других цветов на клумбах жителей многоквартирных домов осмотрели в пятницу, 17 июля, представители экспертной комиссии Общественной палаты.

Во дворах домов № 25 по ул. Дачной и № 34 по ул. Чернореченской общественники оценили работу горожан в рамках городской акции по озеленению дворовых территорий «Цветущий май», запущенной по инициативе городской Общественной палаты при поддержке главы города Самары Ивана Носкова.

К акции по озеленению, объявленной Общественной палатой Самары, присоединились 33 ТОСа, которые предложили экспертной комиссии оценить 108 зеленых объектов. В числе непосредственных участников «Цветущего мая» – более 2280 человек.

Городская акция по озеленению дворов «Цветущий май» продлится до 11 августа. В финале экспертная комиссия Общественной палаты отметит самые активные коллективы и жителей.