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В субботу, 25 июля, состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
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В субботу, 25 июля, состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»

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В субботу, 25 июля, в 16.00 состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»

В субботу, 25 июля, в 16.00 состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.
На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cKeNaj

Теги: Мероприятия

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