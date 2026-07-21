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Климатолог предсказала самый жаркий год в истории Земли

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Климатолог предсказала самый жаркий год в истории Земли

Сильный перегрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году. Такой прогноз дала РИА Новости австралийский климатолог Андреа Тащетто.

По ее словам, май 2026 года побил рекорд по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений.

«Поэтому не будет удивительно, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд», — отметила эксперт.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — сильных осадков.

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

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