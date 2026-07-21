Команда Самарской области - победитель Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте

В Комсомольске-на-Амуре прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) по прыжкам на батуте.

Участниками стали 82 сильнейших атлета 13-16 лет из 23 субъектов Российской Федерации. В программу соревнований вошли четыре дисциплины: индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и на двойном минитрампе. Самарскую область на соревнованиях представили Артём Баканов, Иван Елисеев, Владимир Латышев, Кристина Старцева, Дарина Ускова, Ева Старостина, тренеры Татьяна Романова, Марина Веретюк, Вероника Капитурова. В активе нашей команды:

Ева Старостина - индивидуальные прыжки

Артём Баканов / Иван Елисеев - синхронные прыжки

Артём Баканов - индивидуальные прыжки

Дарина Ускова - акробатическая дорожка

Первое место в общекомандном зачете

Фото: минспорта СО