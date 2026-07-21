Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»

Новый сезон природоохранной акции «Вода России» стартовал в апреле в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Почти за четыре месяца в муниципалитетах региона прошло уже 215 мероприятий, в которых приняли участие 7 419 человек.

«Уже восьмой год Самарская область участвует во Всероссийской акции, и мы видим устойчивую положительную динамику — число участников растёт. Ключевая цель — воспитание экологической культуры. Мероприятия органично соединяют две важные задачи: укрепляют экологическую безопасность территории и поддерживают системную работу по сохранению водных ресурсов. Чистые береговые линии снижают риск локальных загрязнений и запускают естественное восстановление природных процессов», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С открытия сезона волонтеры прошли 198 километров берегов и собрали 350 кубометров мусора. Больше всего мероприятий прошло в Волжском, Ставропольском, Кинельском, Приволжском и Безенчукском районах. При этом наибольшее количество мусора с берегов озер и рек собрали жители Волжского района — это примерно объем двух мусоровозов.

Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года. Вероятно, заданный темп позволит перевыполнить намеченную цель. Уточнить информацию о ближайшем событии в своем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.

Фото – министерство природных ресурсов и экологии Самарской области