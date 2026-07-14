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Суд обязал Самарскую сетевую компанию провести компенсационное лесовосстановление

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Компенсационное лесовосстановление подразумевает высадку леса на альтернативной территории для восполнения утраченных ресурсов.

Ранее компания строила линейный объект на участке в Кинельском лесничестве — работы проводились на 0,8 га с рубкой лесных насаждений. По закону после проведения работ лесопользователи не позднее трех лет должны восстановить лес на площади, равной вырубленной, и в течение трёх последующих лет проводить агроуходы. Однако компания не согласилась с требованием.

Лесной надзор обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о принудительном проведении лесовосстановления. Решением суда от 9 июля 2026 года требования удовлетворены.

Компенсационное лесовосстановление подразумевает высадку леса на альтернативной территории для восполнения утраченных ресурсов. Для этого сформирован специальный реестр участков в лесничествах, из которого компании могут выбрать любой предлагаемый вариант. Объем вырубки должен быть компенсирован равным объемом лесовосстановления. Всего за последние 6 лет в Самарской области компенсационное лесовосстановление было выполнено на площади порядка 250 га.

В 2026 году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» самарские лесоводы проводят работы по лесовосстановлению на площади более 850 га. Для этого в лесных питомниках вырастили свыше 5 млн сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород. Весенние работы выполнены на 723 га, оставшийся объем запланирован на осень, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:   Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

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