Стартовал приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты»

В рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» жители Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет могут получить финансовую поддержку своих инициатив. Размер гранта варьируется от 5 000 до 300 000 рублей.

Конкурс ориентирован на новичков в социальном проектировании. Участникам предлагается 18 тематических направлений (номинаций) на любой вкус. Заявки принимаются до 13:00 (по самарскому времени) 16 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России»: clck.ru/3UcQy7.

В 2025 году одним из победителей стала Валерия Аверина, заведующая Домом культуры м.р. Похвистневский. Её проект «Ахратцкая ткацкая мастерская» получил грант в 299 000 рублей. Сегодня это действующая мастерская с профессиональными станками, где проходят бесплатные занятия для всех желающих.

Для консультации по заполнению заявок работает сообщество «МСО.Проекты» в VK: vk.ru/msoprojects63. Там можно записаться к экспертам и узнать расписание мероприятий.

Фото: Министерство образования Самарской области