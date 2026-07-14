Участники организованной группы предстанут перед судом за проведение азартных игр в Сызрани

Следственным отделом по городу Сызрань завершено расследование уголовного дела в отношении 6 местных жителей, обвиняемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой".

По версии следствия, в ноябре 2023 года ранее судимый местный житель 1967 года рождения совместно со своим сыном организовал проведение азартных игр, а именно игры в покер, вне специально отведенной игровой зоны. Действуя в целях реализации задуманного, обвиняемые подыскали подходящее помещение, расположенное в городе Сызрани, установили необходимое игровое оборудование, а также привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры. Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО