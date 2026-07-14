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В Московской государственной академической филармонии состоялся XIX съезд Союза концертных организаций России (СКОР).
Директор Самарской филармонии Елена Козлова приняла участие в  съезде Союза концертных организаций России
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Директор Самарской филармонии Елена Козлова приняла участие в  съезде Союза концертных организаций России

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В Московской государственной академической филармонии состоялся XIX съезд Союза концертных организаций России (СКОР).

В Московской государственной академической филармонии состоялся XIX съезд Союза концертных организаций России (СКОР), в работе которого приняла участие директор Самарской филармонии Елена Козлова.

В рамах этой встречи были рассмотрены актуальные темы:

- участие концертных организаций в мероприятиях, посвященных Году единства народов России;

- развитие концертной деятельности в области академического музыкального искусства;

- мониторинг деятельности симфонических и хоровых коллективов России за 2024-2025 годы;

- обзор экономических вопросов в отрасли культуры.
А также были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов за 2024-2025 годы.

«В работе съезда СКОР принимаю участие с 2007 года. Сегодня в составе СКОР уже 94 организации из 75 регионов страны, созданы 7 региональных отделений, работе которых уделяется большое внимание.
Я возглавляю Поволжское отделение, куда входят филармонии Нижнего Новгорода, Ульяновска, Оренбурга, Тольятти, Волгограда, Саратова, Ижевска, Саранска, Альметьевска, и выступала с отчетом о нашей совместной деятельности в концертном сезоне 2025-2026 г.г.
Каждый подобный форум – это не только площадка для профессиональных дискуссий в области академического музыкального искусства, обмен опытом, но и долгожданные встречи с коллегами из регионов, возможность выявления актуальных тенденций концертной деятельности, перспективы развития. В этой связи мне хочется процитировать слова председателя правления СКОР, генерального директора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольги Хомовой: «…Филармонии сегодня – носители кода музыкальной идентичности».

По окончании съезда благодаря «Русскому концертному агентству» Д.В. Гринченко состоялась поездка в город Клин на гала-концерт «Ночь Чайковского».

В эту ночь в усадьбе Демьяново в Клину прозвучали фрагменты из опер, балетов и концертов П.И. Чайковского в исполнении выдающихся артистов нашей страны: народного артиста России Александра Князева (виолончель), победителя XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрия Маслеева (фортепиано), премьеров балета Большого театра России Дениса Родькина и Элеоноры Севенард, Эльмиры Карахановой (сопрано), Николая Землянских (баритон), Игоря Онищенко (тенор), Софии Виланд (флейта) и Гранта Башмета (скрипка). За дирижёрским пультом оркестра «Новая Россия» и академической хоровой капеллы им. А. Юрлова – Маэстро Юрий Башмет».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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