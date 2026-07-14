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В Фёдоровке начали строительство образовательного центра

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В Тольятти в микрорайоне Фёдоровка на улице Ингельберга, 52 стартовало долгожданное строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест.

В Тольятти в микрорайоне Фёдоровка на улице Ингельберга, 52 стартовало долгожданное строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест. В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Здесь почти 8 лет не было школы. После закрытия старой, ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьезное неудобство.

После получения разрешения подрядная организация завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируем уже в 2027 году.

Проектом предусмотрены учебные корпуса переменной этажности, помещения для дошкольных групп, спортивный блок, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками.

 

Фото – минстрой Самарской области

Теги: Тольятти

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