Анонс культурных событий в Самарской области с 14 по 19 июля 

Анонс культурных событий в Самарской области с 15 по 19 июля



14 июля в 15.00 Музей для детей «Зеленка» приглашает ребят от 9 до 16 лет на пленэр «Кратковременные этюды пейзажа». В ходе занятия дети познакомятся с понятиями зарисовки и этюд, создадут композицию с разными состояниями неба. Ведущий: художник Антон Вейс.



14 июля в 15:00 Самарский зоопарк приглашает на экскурсию «От льва до крокодила». Сотрудники зоопарка расскажут интересные факты и забавные истории из жизни самых крупных и интересных обитателей зоопарка – льва, ягуаров, тигров, медведя, орлов и филинов, нильских крокодилов, питонов и других. (6+)



15 июля в 11:00 от Музея Алабина стартует пешеходная экскурсия для мам с колясками. Участники изучат историю Самары через знакомство с 10 лучшими архитектурными сооружениями, пройдут по улице Фрунзе, Куйбышева и Молодогвардейской и вернутся к начальной точке. (0+)



15 июля в 13:00 в Самарском зоопарке состоится тематический день «Ягуар». Посетители узнают о самой крупной американской кошке, отчего появляются черные ягуары и как эти удивительные животные плавают под водой.

Для детей пройдет творческий мастер-класс. (6+)



15 июля в 13:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г. Сызрань пройдет презентация книжной выставки «Чарующий мир русской классики». Обзор художественной литературы, представленной на выставке, будет сопровождаться чтением коротких отрывков произведений.(16+)



15 июля в 14:30 для читателей Самарской областной детской библиотеки состоится экскурсия «Здравствуй, лето красное, безопасное!» на Куйбышевскую железную дорогу. Ребята посетят вагон охраны труда, специалисты КБШ по безопасности расскажут читателям библиотеки основные правила поведения на ЖД путях, около них, а также на ЖД-вокзале. (12+)



16 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки состоится творческая встреча с мастером-эмальером Диной Богусоновой «Горячее сердце эмали». Художница раскроет секреты тончайшей работы с горячей эмалью, поделится знаниями об этом древнем искусстве и ответит на вопросы гостей. (12+)



16 июля в 19:00 Дом-музей М.В. Фрунзе приглашает на экскурсию по выставке «Стальная магистраль». Посетителей ждет рассказ о возникновении железнодорожного сообщения в Самарской губернии. (6+_



17 июля в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится программа «История Самарской губернии в истории символов». Гости библиотеки смогут познакомиться основными геральдическими, народными и неформальными символами Самарской области. (6+)



17 июля в 18:00 в Досуговом центре «Русич» г. Тольятти прозвучит концертная программа «Символику Самарскую знай и уважай». В программе — музыкальные и хореографические номера, тематические сценки и выступления коллективов, раскрывающие историю и значение герба, флага и символов Самарской области. (6+)



17 июля в 19:00 Дом-музей М.В. Фрунзе приглашает на «Авангардное событие». В рамках мероприятия состоится лекция Ирины Свиридовой про авангардное искусство начала ХХ века, мастер-класс в технике коллаж и обзорная экскурсия по Дому-музею М.В. Фрунзе.(6+)



С 17 июля по 16 августа в Выставочном зале г. Сызрань будет работать выставка «Символика Самарской губернии», где будет представлена история возникновения официальной Самарской символики: флага, герба и гимна и главные достопримечательности нашей области. .(6+)



17 июля Центральная городская библиотека им. Е.И.Аркадьева г.Сызрань приглашает на час фольклора «Возвращение к истокам». (6+)



18 июля в 15:00 в Музее Модерна состоится лекция из цикла «Поэзия Золотого века» о Гавриле Романовиче Державине. (12+)



18 июля 2026 года в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова состоится VI Тольяттинский ретрофестиваль «Жигули» — самое масштабное событие для любителей автомобильной истории и атмосферы 70–80-х годов. (12+)



19 июля 2026 года в этнопарке дружбы народов состоится День открытых дверей для участников СВО и их семей. Парк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. (6+)