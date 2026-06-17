Дмитрий Травян и Виктория Гуленкова - призеры первенства России по фехтованию

С 5 по 16 июня Тольятти принимал юношеское первенство России по фехтованию. Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже, который был построен в рамках реализации национальных проектов России.



Первенство разыграли юноши и девушки 13-15 лет в личных и командных соревнованиях по всем видам оружия: шпага, рапира и сабля. Турнир собрал более 1 500 участников из 60 регионов РФ, а также из Белоруссии.



На счету спортсменов сборной Самарской области две медали первенства.



Шпага, юноши, личные соревнования:



Дмитрий Травян, СШОР №17 г.о. Самара, тренер Данила Послушаев - золото



Шпага, девушки, личные соревнования:



Виктория Гуленкова, СШОР №17 г.о. Самара, тренеры Влада Власова, Михаил Иевлев, Вероника Правдина - бронза.



В командных соревнованиях сборная Самарской области дважды стала четвертой - в соревнованиях по шпаге и по сабле среди юношей.

Фото: минспорта СО