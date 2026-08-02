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С 13 по 16 августа в Сызрани состоится фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

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С 13 по 16 августа в Сызрани состоится фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

С 13 по 16 августа 2026 года в Сызрани Самарской области состоится XXX Юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» — одно из значимых событий в сфере духового исполнительского искусства России!

За тридцать лет своей истории Фестиваль стал одной из крупнейших площадок творческого общения профессиональных и любительских духовых коллективов России и зарубежья. Начиная с 1997 года, его участниками стали более 13 тысяч музыкантов, дирижеров и исполнителей, а зрителями — десятки тысяч жителей и гостей Самарской области.

«Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» на протяжении нескольких лет поддерживает проведение фестиваля «Серебряные трубы Поволжья». За три десятилетия фестиваль стал одним из флагманских проектов не только Самарской области, но и российского духового движения. Здесь задаются профессиональные ориентиры, воспитывается новое поколение музыкантов и формируется современный авторитет духовой музыки России. За эти годы фестиваль стал одним из лучших в нашей стране», — сказал президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Юбилейному Международному фестивалю духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» предшествовал X Всероссийский конкурс детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова. Лучшие коллективы — победители конкурса получили возможность выступить на одной сцене с ведущими профессиональными коллективами страны, принять участие в концертных программах фестиваля, творческих лабораториях, мастер-классах и работе сводного духового оркестра. Такой формат обеспечивает преемственность поколений музыкантов, помогает молодым исполнителям получить бесценный сценический опыт и способствует сохранению лучших традиций отечественного духового исполнительства.

«Ценно, что в рамках фестиваля развивается система поддержки молодых талантов: конкурс имени В.М. Халилова даёт юным музыкантам редкую возможность учиться у мастеров, выступать на одной сцене с профессиональными коллективами и ощущать свою причастность к большим традициям отечественной музыкальной культуры» , — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Особое место в программе фестиваля занимает развитие культурного сотрудничества между регионами России и дружественными государствами. В 2026 году в Сызрань приедут творческие коллективы из разных регионов Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, а также Республики Беларусь. Совместные выступления станут символом творческого единства, взаимного уважения и сохранения общего культурного наследия. Музыка — универсальный язык, объединяющий людей разных поколений, профессий и национальностей!

В Юбилейном Фестивале ожидается участие около 400 музыкантов из Москвы, Донецка, Луганска, Оренбургской области, Ульяновска, Саратова, Самары, Республики Беларусь, Центральной Африки. Постоянные участники Фестиваля - четыре духовых оркестра Сызрани.

Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий.

Учредитель Фестиваля — Администрация городского округа Сызрань. Организаторы — Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, МБУ «Центр музыкального искусства и культуры» г.о. Сызрань, АНО «Центр развития социальных проектов».

Фото Минкульт региона

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