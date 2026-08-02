Вячеслав Федорищев назвал терактом атаку дрона на склад Wildberries под Самарой

Губернатор 63-го региона прокомментировал атаку беспилотника на склад Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района. Он назвал случившееся «очередным террористическим актом», пишет Самара-МК.

На месте организован оперативный штаб, стянуты экстренные службы. Пожар продолжают тушить. Глава губернии призвал жителей Красноярского района следить за самочувствием из-за продуктов горения в воздухе. При появлении головокружения, тошноты, кашля или першения в горле — обращаться к врачам.

Куда можно обратиться за медицинской помощью:

Приемно-диагностическое отделение (пункт доврачебного осмотра): Красный Яр, Больничная, 44. Телефон: 8 (846) 572-02-10.

Кабинет неотложной помощи ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ»: Красный Яр, Больничная, 44. Время работы: ежедневно с 8:00 до 15:00. Телефон: 8 (927) 614-87-54.

Поликлиника ЦРБ: Красный Яр, Больничная, 44. Телефоны: 8 (846) 572-10-06, 8 (846) 572-13-67.: Пн-пт с 8:00 до 18:00; сб с 8:00 до 14:00.

Поликлинические отделения: