Вячеслав Федорищев назвал терактом атаку дрона на склад Wildberries под Самарой

Губернатор 63-го региона прокомментировал атаку беспилотника на склад Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района. Он назвал случившееся «очередным террористическим актом», пишет Самара-МК.
На месте организован оперативный штаб, стянуты экстренные службы. Пожар продолжают тушить. Глава губернии призвал жителей Красноярского района следить за самочувствием из-за продуктов горения в воздухе. При появлении головокружения, тошноты, кашля или першения в горле — обращаться к врачам.
Куда можно обратиться за медицинской помощью:
- Приемно-диагностическое отделение (пункт доврачебного осмотра): Красный Яр, Больничная, 44. Телефон: 8 (846) 572-02-10.
- Кабинет неотложной помощи ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ»: Красный Яр, Больничная, 44. Время работы: ежедневно с 8:00 до 15:00. Телефон: 8 (927) 614-87-54.
- Поликлиника ЦРБ: Красный Яр, Больничная, 44. Телефоны: 8 (846) 572-10-06, 8 (846) 572-13-67.: Пн-пт с 8:00 до 18:00; сб с 8:00 до 14:00.
Поликлинические отделения:
- Новый Буян, ул. Куйбышевская, 49. Телефон: 8 (846) 573-31-32. Часы: 8:00–15:12.
- Новосемейкино, ул. Рудничная, 22. Телефон: 8 (846) 225-89-53. Часы: 8:00–18:00 (сб 8:00–14:00).
- Мирный, Нефтяников, 1а. Телефон: 8 (846) 576-12-05. Часы: 8:00–18:00 (сб 8:00–14:00).
- Волжский, Жилгородок, 24. Телефон: 8 (846) 978-40-69. Часы: 8:00–15:00.