Названы главные угрозы при купании в фонтанах

Купание в городских фонтанах может обернуться переохлаждением организма и спровоцировать кожные заболевания. Об этом 2 августа сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

«Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима», — сказал он «РИА Новости».

По словам академика, вода в городских фонтанах, как правило, остается чистой, так как поступает из водопровода и регулярно проходит контроль качества. Вместе с тем специалист подчеркнул, что она постоянно циркулирует и не успевает прогреваться, поэтому купание в прохладную погоду может привести к переохлаждению организма.