Жителей Земли в августе ждут сразу несколько ярких астрономических явлений

Первое из них произойдет уже 2 августа, когда Меркурий достигнет максимального углового расстояния от Солнца. Спустя десять дней шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд, причем четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом.

В ночь с 12 на 13 августа также ожидается пик активности метеорного потока Персеиды с интенсивностью до 100 метеоров в час. В середине месяца наступят благоприятные условия для наблюдения за Венерой. Жители некоторых российских регионов также смогут увидеть солнечное и лунное затмения, пишет URA.RU.