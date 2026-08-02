Молодой водитель в Кошкинском районе перевернул машину в кювет

1 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:35 в Кошкинском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 20-летний водитель, управляя автомобилем TOYOTA Mark II, двигался по автодороге «Кошки-Б. Романовка-Ерандаево-Андреевка-гр. Республики Тататрстан» в направлении с. Кошки. В пути следования, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель и пассажиры 19 и 20 лет доставлены в медицинское учреждение.