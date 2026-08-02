В Самаре пропал шестиклассник

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Терешин Станислав, 2014 года рождения, который 1 августа около 20:00 вышел из магазина в мкр.Крутые Ключи Красноглинского района областного центра и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета.

Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.