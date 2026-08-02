По подозрению в хищении телефона задержан житель Сергиевского района

В конце декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что у неё похищен телефон стоимостью 6 тысяч рублей.

Полицейские установили, что заявитель со своим знакомым распивала спиртные напитки в доме подруги. Когда хозяйка сильно опьянела и легла спать, они продолжили употреблять алкоголь. Во время застолья мужчина вышел, с его слов, покурить и не вернулся. После чего заявитель обнаружила отсутствие своего сотового телефона. Утром, поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение безработного ранее судимого 53-летнего местного жителя, задержали и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 158 УК РФ, задержанный пояснил полицейским, что решил забрать себе телефон подруги. После совершения кражи с женщиной он не виделся и не предпринимал попыток добровольно вернуть её мобильное устройство.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими проведена экспертиза изъятого у злоумышленника чужого телефона: учитывая марку устройства и амортизационный износ, согласно заключению, материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 4740 рублей.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.