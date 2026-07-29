В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»

С 31 июля по 28 августа в Самаре, в галерее "Новое пространство", будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
31 июля 2026 г. в 18-00 – торжественное открытие выставки в рамках фестиваля.
Эта уникальная выставка открывает новые горизонты восприятия через экспрессивные техники и приемы фотографии. Она объединяет работы, созданные с использованием таких методов, как длинная выдержка, коллаж, мультиэкспозиция, пиктореализм, применение творческих объективов, в том числе использование монокля, раскрывая богатство выразительных средств в жанре арт-фотографии.
Особое место в экспозиции занимает экзистенциалистская концепция – идея о том, что в условиях внешней суеты и проблем человек способен погрузиться в глубины собственного духовного состояния, задуматься о смысле своего жизненного предназначения. В работах фотохудожников это выражается через визуальные метафоры, ищущие ответы на вопросы внутреннего мира и существования.
На выставке представлено искусство самарских фотографов, членов Фотообъединения Самарского областного Союза журналистов России и авторов из других городов страны от Калининграда до Владивостока.
Также в экспозицию вошли работы фотохудожников из Граца (Австрия), Белграда (Сербия), Ниццы (Франция), Мехико (Мексика).
1 августа 2026 г. с 16-00 - творческие встречи в рамках фестиваля. Арт-фотосушка.
Спикеры:
- Анна Силютина (г. Самара) - «Творческий процесс как подготовленная случайность». Творческая встреча.
- Алена Лучинина (г. Москва) «Автопортрет» Творческая встреча.
- Любовь Ершова (г. Москва) и Наталья Сережко (пос. Балакирево, Владимирская область) «Один в поле не кадр или история одного творческого союза». Творческая встреча.
- Мария Колесникова (г. Москва) - «Фотография как самотерапия». Творческая встреча.
8 августа 2026 г. с 15-00 - творческая встреча с Мариной Кейлиной(г. Самара), член Фотообъединения
Союза журналистов - «Видеть невидимое».
28 августа 2026 г. с 18-00 подведение итогов Арт-фотосушки.
(в программе могут быть дополнения)
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