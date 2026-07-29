В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»

С 31 июля по 28 августа в Самаре, в галерее "Новое пространство", будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»

31 июля 2026 г. в 18-00 – торжественное открытие выставки в рамках фестиваля.



Эта уникальная выставка открывает новые горизонты восприятия через экспрессивные техники и приемы фотографии. Она объединяет работы, созданные с использованием таких методов, как длинная выдержка, коллаж, мультиэкспозиция, пиктореализм, применение творческих объективов, в том числе использование монокля, раскрывая богатство выразительных средств в жанре арт-фотографии.

Особое место в экспозиции занимает экзистенциалистская концепция – идея о том, что в условиях внешней суеты и проблем человек способен погрузиться в глубины собственного духовного состояния, задуматься о смысле своего жизненного предназначения. В работах фотохудожников это выражается через визуальные метафоры, ищущие ответы на вопросы внутреннего мира и существования.

На выставке представлено искусство самарских фотографов, членов Фотообъединения Самарского областного Союза журналистов России и авторов из других городов страны от Калининграда до Владивостока.

Также в экспозицию вошли работы фотохудожников из Граца (Австрия), Белграда (Сербия), Ниццы (Франция), Мехико (Мексика).



1 августа 2026 г. с 16-00 - творческие встречи в рамках фестиваля. Арт-фотосушка.

Спикеры:

- Анна Силютина (г. Самара) - «Творческий процесс как подготовленная случайность». Творческая встреча.

- Алена Лучинина (г. Москва) «Автопортрет» Творческая встреча.

- Любовь Ершова (г. Москва) и Наталья Сережко (пос. Балакирево, Владимирская область) «Один в поле не кадр или история одного творческого союза». Творческая встреча.

- Мария Колесникова (г. Москва) - «Фотография как самотерапия». Творческая встреча.



8 августа 2026 г. с 15-00 - творческая встреча с Мариной Кейлиной(г. Самара), член Фотообъединения

Союза журналистов - «Видеть невидимое».



28 августа 2026 г. с 18-00 подведение итогов Арт-фотосушки.

(в программе могут быть дополнения)

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