Министр энергетики и ЖКХ региона проверил готовность Пестравского района к отопительному сезону

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань провел выездное мероприятие в Пестравском районе. Визит состоялся во исполнение поручения Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и был направлен на комплексную проверку готовности муниципалитета к прохождению осенне-зимнего периода.

В ходе рабочей поездки Виталий Брижань совместно с сотрудниками профильных учреждений оценил уровень подготовки объектов инфраструктуры и принял личное участие в противоаварийной тренировке. Мероприятие было посвящено отработке действий по предупреждению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации в условиях гипотетического прекращения теплоснабжения при критически низких температурах наружного воздуха.

Напомним, что противоаварийные тренировки на объектах электроэнергетики и ЖКХ региона проводятся с мая по октябрь в соответствии с утвержденным Министерством графиком. Основными целями учений являются обеспечение надежности и безопасности работы систем жизнеобеспечения, а также повышение уровня практической подготовки персонала к оперативным действиям в нештатных ситуациях. Ежегодное проведение подобных мероприятий рекомендовано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«Регулярное проведение противоаварийных тренировок в межотопительный период позволяет минимизировать риски возникновения аварий, значительно ускорить процесс ликвидации последствий и гарантировать бесперебойную работу коммунальных систем для жителей региона», — подчеркнул Виталий Брижань.

В тренировке также приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций: ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ПАО «Россети», ООО «СВГК», а также сотрудники администрации Пестравского района, Государственной жилищной инспекции, Главного управления МВД и ГУ МЧС России по Самарской области. По итогам учений была отмечена высокая степень слаженности взаимодействия всех участников и их готовность к реагированию в условиях аварийной ситуации.

Кроме того, Виталий Брижань совместно с главой муниципалитета Сергеем Ермоловым и временно исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции региона Георгием Степаняном провел личный прием граждан в селе Майское. Жители смогли задать вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Все озвученные проблемные вопросы были взяты на контроль профильными специалистами и переданы для оперативного решения в соответствующие инстанции.

В ходе встречи житель Алексей Клюев выразил благодарность Губернатору Вячеславу Федорищеву за установку новой водонапорной башни в селе Овсянка. Объект был смонтирован и введен в эксплуатацию в июле 2026 года в соответствии с поручением главы региона, данным ранее на личном приеме граждан.

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области