Более 2 000 литров нелегального алкоголя изъято из оборота в губернии с начала 2026 года

С начала 2026 года специалисты регионального Минпромторга изъяли более 2 000 литров незаконной алкогольной продукции. По вступившим в законную силу решениям судебных инстанций вся изъятая алкогольная продукция передается уполномоченной Росалкогольтабакконтролем организации и направляется на полное уничтожение.



Результаты за первое полугодие 2026 года:



В отношении 26 правонарушителей составлен 51 протокол об административных правонарушениях;



Выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;



Наложены административные штрафы на сумму 2,5 миллиона рублей.



Пример рейдовой работы:



В Тольятти специалисты Минпромторга провели контрольную закупку в магазине «Продукты 24» (ул. Ушакова, д. 40). Факт нелегальной торговли подтвердился — на месте изъяли 95,4 литра алкогольной продукции. В отношении предпринимателя возбуждено производство об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Законом Самарской области № 115-ГД.

«Контроль за оборотом алкогольной продукции остается нашим безусловным приоритетом. Борьба с нелегальным рынком — это прежде всего вопрос защиты жизни и здоровья жителей Самарской области. Мы продолжим регулярные проверочные мероприятия и будем применять максимально жесткие меры к нарушителям вплоть до полного пресечения незаконной деятельности», — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: Минпромторг Самарской области