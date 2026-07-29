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Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону

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Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону

27 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным проверили ход подготовки к отопительному сезону детских соцучреждений.

На сегодняшний день оценку готовности уже получили более 60 зданий муниципальных детских садов, в том числе детский сад № 402 «Светлячок» на ул. Демократической. Особое внимание при проверке уделили состоянию прилегающих территорий, в том числе восстановлению благоустройства после ремонта теплосетей.

По поручению Михаила Малыхина Департамент городского хозяйства совместно со специалистами филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» проработает проектные решения для корректировки охранной зоны теплосети в квартале у детского сада «Светлячок». Это позволит повысить надежность теплоснабжения и минимизировать риски аварийных ситуаций в отопительный период.

Напомним, что по вопросам, связанным с реконструкцией тепловых сетей и состоянием таких территорий, заявления принимает Департамент городского хозяйства и экологии: г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а, электронная почта dgh@samadm.ru, тел. 8 (846) 336-64-10.

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