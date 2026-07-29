в Самарской области волонтеры Народного фронта обеспечили водой водителей в 30-градусную жару

Команда Молодежки Народного фронта совместно с исполкомом Народного фронта Самарской области провели социальную акцию на автозаправочных станциях региона. В условиях аномальной жары и повышенного спроса на топливо волонтеры организовали раздачу питьевой воды водителям и пассажирам, ожидающим заправки в многочасовых очередях.

Повышенный ажиотаж на топливном рынке привел к образованию значительных очередей на ряде АЗС города. По наблюдениям общественников, время ожидания в пробках перед заправками составляло от 40 до 80 минут. Совместно с жарой, когда столбик термометра достигает отметки +30°C, длительное нахождение в автомобиле без доступа к прохладной воде создавало дискомфорт и несло риски для здоровья жителей.

Чтобы поддержать самарцев и помочь им легче перенести духоту, активисты Народного фронта развернули мобильные пункты помощи непосредственно у наиболее загруженных АЗС. Волонтеры раздавали прохладную питьевую воду в бутилированной таре каждому желающему, уделяя особое внимание семьям с детьми и пожилым людям.

«Мы видим, как люди стоят в пробках часами под палящим солнцем. Это серьезное испытание для организма. Для нас было важно быть рядом с жителями в этот непростой момент и хотя бы немного облегчить ожидание. Питьевая вода в такую погоду - это базовая необходимость, и мы рады, что смогли помочь», - прокомментировала координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Акция продлится до стабилизации обстановки с топливом и очередями на АЗС. В планах волонтеров - продолжить мониторинг ситуации в регионе и при необходимости расширить зоны раздачи воды на другие проблемные участки города.