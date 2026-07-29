Самарские братья Бородачевы приняли участие в чемпионате мира по фехтованию

В Гонконге в эти дни проходит чемпионат мира по фехтованию. Сборная России после снятия ограничений выступает на этих соревнованиях под своим флагом. В составе команды в дисциплине «рапира» выступают спортсмены из Самарской области, воспитанники ГАУ СШОР №5 Антон Бородачев и Кирилл Бородачев.

В личном турнире Кирилл Бородачев вошел в восьмерку сильнейших - до медали не хвалтило одной победы. Начиная с 1/32 финала Кириллу противостояли Улугбек Усманов (Узбекистан) - 15:4, Юн Чжонхьюн (Южная Корея) - 15:9, Чун Ка Лон (Гонконг) - 15:2. В четвертьфинале Кирилл всего один укол уступил итальянцу Филиппо Макки - 14:15.

В командном турнире мужская сборная России по рапире стала пятой. Начав с победы над сборной Израиля - 45:28, наши рапиристы затем обыграли соперников из Германии - 45:41, и вышли в четвертьфинал. Но на этой стадии они не справились со сборной США - 39:45. После этого россияне обыграли венгров - 45:30 и корейцев - 44:36 и в итоговом протоколе заняли пятое место.

В составе команды выступили Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников.

Фото: Федерация фехтования России / минспорта СО