Жители губернии могут принять участие в Чемпионате болельщиков

В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте футбол с Картой болельщика, угадывайте исходы матчей и выигрывайте призы!

Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги –электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.

Как участвовать:

Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»;

Оформите карту болельщика;

Перейдите в раздел «Чемпионат»;

Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru – для получения призов и участия в программе лояльности.

За что можно заработать очки:

Посещение стадиона – 10 очков, вместе с ребёнком – 20 очков;

Верный прогноз исхода матча – 10 очков;

Правильные ответы на викторины о футболе – до 15 очков.

«Госуслуги Карта болельщика» – это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Сезон РПЛ 2026/2027 стартует 24 июля 2026 года. Матчи проходят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Калининградской области, Татарстане, Чечне, Самарской области, Оренбургской области, Дагестане, Воронежской области.

Развитие цифровых сервисов для граждан, включая приложение «Госуслуги Карта болельщика», осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных», реализуемого по решению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Проект направлен на создание современной и удобной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей доступность государственных услуг для всех категорий граждан.

Фото: департамент информационной политики СО