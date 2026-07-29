День железнодорожника отметят в Самаре

Скоро мы будем отмечать одно из самых ярких событий года — День железнодорожника, который вот уже много лет объединяет всех, кто связан с железнодорожной отраслью, сообщает пресс-служба КбшЖД
Точкой притяжения праздника станет сердце Куйбышевской железной дороги – Самара!
Запоминайте дату: 2 августа, стадион «Самара Солидарность Арена», объект «Последняя миля» (рядом с футбольным манежем).
Начало мероприятия — в 9:00. Не пропустите!
Что вас ждет:
Зажигательное выступление кавер-группы!
DJ-сеты, которые создадут неповторимую атмосферу праздника!
Уникальное интерактивное иллюзион-шоу, которое удивит и взрослых, и детей!
Для маленьких гостей организуют:
Шатры с увлекательными мастер-классами
Аниматоров и ростовых кукол на детской площадке
Тематические квесты для всех возрастов
Лазертаг и батутный парк
Не пропустите главный момент — благотворительный забег «Достигая цели» на дистанциях 1520 метров (с 5 лет), 5000 и 10000 метров (с 14 лет).
И это ещё не всё!
С 13 июля вместе с Радио Рекорд Самара на волне 101,5 FM уже вовсю проводится розыгрыш электросамоката. Победителя определят прямо на сцене в день праздника!
Приглашают работников магистрали и жителей Самары вместе с семьями 2 августа.