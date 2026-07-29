30 июля в регионе  дождь, местами гроза, +26°С

30 июля в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, местами гроза, возможен град.
Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15, +20°С, днем +21, +26°С.
Температура воздуха 30 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +22, +24°С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: ночью местами сильный дождь, местами гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.