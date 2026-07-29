Идёт прием работ на Х Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фотоконкурс «Русская цивилизация» призван объединить фотографов России и всего мира. Впервые он был проведен в 2017 году, и его популярность растет. Тогда на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран. В 2025 году на конкурс поступило более 19,5 тысяч работ от более чем 3,4 тысячи авторов из России и зарубежных стран.

Цель фотоконкурса - гармонизация межнациональных отношений

и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.

Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).

Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).

Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи, раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).

Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.

Специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» - «Россия – семья семей». Фотографии, отражающие семейные хроники

(кадры с представителями нескольких поколений одной семьи), семейные династии (трудовые, творческие или военные) и многонациональные семьи (фотографии, отражающие единство и гармонию в семьях, где переплелись культуры разных народов России). К каждой фотографии прилагается короткая история семьи – ее традиции и то, что передается из поколения

в поколение.

Прием заявок проходит на сайте фотоконкурса до 12 октября.

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой

из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные

не ранее 2021 года.

Победители Фотоконкурса отбираются профессиональным жюри.

В каждой номинации определяются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, в зависимости от которых определяются первых 3 места в каждой номинации, а также Гран-при Фотоконкурса.

Кроме победителей, по мнению профессионального жюри, также определяются победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса.

Организаторы: ФАДН России при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Фото: организаторы фотоконкурса