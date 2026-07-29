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В губернии состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов

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29 июля состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.

29 июля состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.

На сегодняшний день ровно 200 экскурсоводов прошли аттестацию и подтвердили свою квалификацию, в том числе продемонстрировав свои знания об особо охраняемых природных территориях. Это говорит о высоком профессионализме экскурсоводов.

Вместе с тем напоминаем, что с 1 марта 2025 года аттестация является обязательной для осуществления экскурсоводами профессиональной деятельности!

Также экскурсоводам предоставляется возможность пройти аттестацию по отдельным муниципальным образованиям Самарской области, особо охраняемым природным территориям, а также выполнить практическое задание в рамках квалификационного экзамена на примере самостоятельно разработанного туристского маршрута.

Подать заявление на прохождение аттестации можно на едином портале государственных и муниципальных услуг (по ссылке www.gosuslugi.ru/600362/1/form).

Перед подачей документов необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная консультация по телефону +7 (846) 214-71-90 или по электронной почте YurtaevaAY@samregion.ru (в теме письма укажите «Вопрос по аттестации»).

Аттестация экскурсоводов полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба минтуризма СО.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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