В губернии состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов

29 июля состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.



На сегодняшний день ровно 200 экскурсоводов прошли аттестацию и подтвердили свою квалификацию, в том числе продемонстрировав свои знания об особо охраняемых природных территориях. Это говорит о высоком профессионализме экскурсоводов.



Вместе с тем напоминаем, что с 1 марта 2025 года аттестация является обязательной для осуществления экскурсоводами профессиональной деятельности!



Также экскурсоводам предоставляется возможность пройти аттестацию по отдельным муниципальным образованиям Самарской области, особо охраняемым природным территориям, а также выполнить практическое задание в рамках квалификационного экзамена на примере самостоятельно разработанного туристского маршрута.



Подать заявление на прохождение аттестации можно на едином портале государственных и муниципальных услуг (по ссылке www.gosuslugi.ru/600362/1/form).



Перед подачей документов необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная консультация по телефону +7 (846) 214-71-90 или по электронной почте YurtaevaAY@samregion.ru (в теме письма укажите «Вопрос по аттестации»).



Аттестация экскурсоводов полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба минтуризма СО.

Фото: Министерство туризма Самарской области