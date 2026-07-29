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Житель Отрадного обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть

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По версии следствия, в июле 2026 года фигурант, находясь по месту жительства в частном доме в городе Отрадном, распивал спиртные напитки со своим 64-летним знакомым.

Следственным отделом Отрадного предъявлено обвинение 56-летнему местному жителю по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в июле 2026 года фигурант, находясь по месту жительства в частном доме в  Отрадном, распивал спиртные напитки со своим 64-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес своему оппоненту руками и ногами множественные удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался через несколько часов на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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