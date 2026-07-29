В Самарской губернии намолотили первый миллион тонн зерна

В Самарской области убрано более 290 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых и зернобобовых — 34 ц/га (выше, чем в прошлом году).

– Первый миллион тонн зерна – это не только производственный показатель в непростых экономических условиях. Это результат ежедневного труда механизаторов, агрономов, руководителей хозяйств и всех специалистов агропромышленного сектора. Благодарю каждого, кто сегодня работает в поле. Желаю благоприятной погоды и успешного завершения уборочной кампании, – написал в своем канале в МАКСе губернатор Вячеслав Федорищев.

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